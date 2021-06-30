Роспотребнадзор дал рекомендации по поведению после прививки от COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о рекомендациях, которые следует соблюдать после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

«У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повысится температура и другое. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что в первые три дня после вакцинации следует избегать интенсивных физических нагрузок и отказаться от похода в сауну, принимать душ можно.

Кроме того, в первые 72 часа после вакцинации рекомендуется ограничить приём алкоголя.

«Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом», — добавили в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о крайне напряжённой ситуации с COVID-19 в России.