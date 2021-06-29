В России выявлен случай заболевания штаммом коронавируса «дельта плюс»

В России зафиксирован случай инфицирования штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По России хочу пояснить, что по тому штамму, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант «дельта плюс», — сказала она на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Как отметила Попова, женщина перенесла заболевание в лёгкой форме.

Ранее о первом инфицированном в России этой разновидностью вируса сообщили в НИИ гриппа имени Смородинцева.

В ВОЗ заявляли, что ситуация со штаммом «дельта плюс» тревожная, он набирает скорость распространения.