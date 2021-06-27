В ВОЗ назвали тревожной ситуацию со штаммом «дельта плюс»

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ситуация со штаммом коронавируса «дельта плюс» тревожная, вирус набирает скорость распространения.

«Дельта» штамм поражает очень много клеток, человек (инфицированный этим штаммом. — RT) может заразить больше людей и гораздо быстрее... ситуация тревожная», — цитирует РИА Новости Вуйнович.

По её словам, вирус «набирает обороты».

Представитель ВОЗ также подчеркнула, что необходима вакцинация, так как снижается возможность передачи вируса и снижается вероятность перенести заболевание в тяжёлой форме.

«Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун», — добавила Вуйнович.

На данный момент индийский штамм коронавируса зафиксирован на территории почти 90 государств. В связи с этим власти России призывают граждан пройти вакцинацию от COVID-19.

Директор центра «Вектор» Ринат Максютов ранее отметил, что вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против штаммов коронавируса «дельта» и «дельта плюс».

В конце мая врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.