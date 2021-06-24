В «Векторе» назвали «ЭпиВакКорону» эффективной против индийских штаммов
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«Все мутации, которые вызывают беспокойство, — «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «дельта плюс» — не попадают в структуру выбранного пептида», — цитирует РИА Новости Максютова.
Он пояснил, что пептид составляет основу вакцины «ЭпиВакКорона» и является устойчивым к изменениям.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России инфицированных штаммом коронавируса «дельта плюс» не выявлено.