В «Векторе» назвали «ЭпиВакКорону» эффективной против индийских штаммов

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Вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против штаммов коронавируса «дельта» и «дельта плюс». Об этом заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
В «Векторе» назвали «ЭпиВакКорону» эффективной против индийских штаммов
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Все мутации, которые вызывают беспокойство, — «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «дельта плюс» — не попадают в структуру выбранного пептида», — цитирует РИА Новости Максютова.

Он пояснил, что пептид составляет основу вакцины «ЭпиВакКорона» и является устойчивым к изменениям.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России инфицированных штаммом коронавируса «дельта плюс» не выявлено.

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