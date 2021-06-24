В России не зафиксировано случаев заболевания штаммом «дельта плюс»

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В России инфицированных штаммом коронавируса «дельта плюс» не выявлено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В России не зафиксировано случаев заболевания штаммом «дельта плюс»
  • Reuters

Об этом она сообщила в рамках III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

«В России на сегодняшний день нет заболевших, у которых был бы выделен штамм «дельта плюс», — приводит ТАСС слова Поповой.

По её словам, в настоящее время данный штамм коронавируса выявлен в пяти государствах.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что новый штамм коронавируса «дельта» получил распространение на территории почти 90 государств

Руководитель Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия ранее отметил, что индийский штамм коронавируса обладает повышенной заразностью, поэтому представляет особую опасность. По его словам, чтобы заболеть, человеку достаточно просто пройти мимо больного без маски.

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