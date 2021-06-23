В Индии рассказали подробности о новом штамме коронавируса

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Обнаруженная в Индии разновидность коронавируса «дельта плюс» обладает чрезвычайно высоким уровнем заразности.
В Индии рассказали подробности о новом штамме коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает India Today со ссылкой на руководителя Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерию.

«Специалисты Индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 изучают его (штамм «дельта плюс». — RT), и мы узнаем, насколько эффективны вакцины против него», — отметил учёный.

По его словам, достаточно просто пройти мимо больного человека без маски, чтобы заболеть. 

Ранее в индийском штате Махараштра зафиксировали 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «дельта плюс».

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