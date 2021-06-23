В Индии рассказали подробности о новом штамме коронавируса

Обнаруженная в Индии разновидность коронавируса «дельта плюс» обладает чрезвычайно высоким уровнем заразности.

Об этом сообщает India Today со ссылкой на руководителя Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерию.

«Специалисты Индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 изучают его (штамм «дельта плюс». — RT), и мы узнаем, насколько эффективны вакцины против него», — отметил учёный.

По его словам, достаточно просто пройти мимо больного человека без маски, чтобы заболеть.

Ранее в индийском штате Махараштра зафиксировали 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «дельта плюс».