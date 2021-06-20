Индийский штат сообщил о 20 заболевших новым штаммом коронавируса

В индийском штате Махараштра зафиксировано 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «дельта плюс» (B.1.617.2.1).

Об этом заявил в эфире телеканала India TV доктор Т.П. Лахан, глава Управления медицинского образования и исследований.

«Мы нашли «дельта плюс» в Нави-Мумбае, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили ещё образцы на анализ и ждём отчётов», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что в Индии за сутки выявили 58 419 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных пациентов с COVID-19 в стране достигло 29 881 965.