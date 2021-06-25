В Роспотребнадзоре проверяют информацию о выявлении в России штамма «дельта плюс»
- РИА Новости
Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о якобы выявлении в России штамма «дельта плюс», — приводит ТАСС сообщение.
В Роспотребнадзоре добавили, что «подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы».
Ранее издание «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко сообщало, что в России выявлен первый инфицированный штаммом коронавируса «дельта плюс».
Согласно данным на 25 июня, в России за сутки зарегистрировали 20 393 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 409 088.
Российский премьер Михаил Мишустин назвал непростой ситуацию с COVID-19 в стране.