В Роспотребнадзоре проверяют информацию о выявлении в России штамма «дельта плюс»

Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о выявлении в России первого случая инфицирования штаммом коронавируса «дельта плюс».

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о якобы выявлении в России штамма «дельта плюс», — приводит ТАСС сообщение.

В Роспотребнадзоре добавили, что «подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы».

Ранее издание «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко сообщало, что в России выявлен первый инфицированный штаммом коронавируса «дельта плюс».

Согласно данным на 25 июня, в России за сутки зарегистрировали 20 393 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 409 088.

Российский премьер Михаил Мишустин назвал непростой ситуацию с COVID-19 в стране.