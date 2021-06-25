Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

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Российский премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвал непростой ситуацию с COVID-19 в стране.
Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Ситуация с коронавирусом в нашей стране продолжает оставаться непростой, инфекция распространяется, растёт число заболевших», — заявил Мишустин.

Согласно данным на 25 июня, в России за сутки зарегистрировали 20 393 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 409 088.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку.

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