Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России
- РИА Новости
«Ситуация с коронавирусом в нашей стране продолжает оставаться непростой, инфекция распространяется, растёт число заболевших», — заявил Мишустин.
Согласно данным на 25 июня, в России за сутки зарегистрировали 20 393 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 409 088.
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку.