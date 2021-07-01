Песков заявил, что вспышка COVID-19 диктует необходимость жёстких мер

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Очередная вспышка коронавируса в России диктует необходимость принятия жёстких мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
Песков заявил, что вспышка COVID-19 диктует необходимость жёстких мер
  • РИА Новости

«Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жёстких мер», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он назвал жизнь и здоровье россиян абсолютным приоритетом.

По данным на 1 июля, в стране за сутки зарегистрировали 23 543 случая заболевания коронавирусной инфекцией и 672 летальных исхода.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлен случай заболевания штаммом коронавируса «дельта плюс». По её словам, ситуация остаётся крайне напряжённой.

30 июня российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопросы, касающиеся коронавируса и вакцинации. Глава государства, в частности, отметил, что ограничительные меры в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна.

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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