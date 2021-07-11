В Москве вакцинацию от COVID-19 прошли 68 тысяч иностранцев

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявили, что в столице вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 прошли 68 тыс. иностранцев.

«Всего в Москве вакцинацию от COVID-19 прошли 68 тыс. иностранцев», — цитирует заявление оперштаба РИА Новости.

Уточняется, что в открывшемся 7 июля центре вакцинации в «Лужниках», который предназначен в основном для работы с иностранцами, уже вакцинировали 24 тыс. иностранных граждан.

«За четыре дня 24 тыс. иностранцев сделали здесь прививку от коронавирусной инфекции. Причём центр вакцинации готов принимать в два раза больше посетителей ежедневно», — рассказали в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в «Лужниках» открылся новый центр вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.