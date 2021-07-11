Врач сообщил о «супер-распространителях» COVID-19

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Доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист центра «Диавакс» Иван Коновалов сообщил, что некоторые люди могут более длительное время, чем среднестатистический заболевший, выделять COVID-19, инфицируя окружающих.

«Есть отдельные генетически уникальные люди, у которых иммунная система толерантна к присутствию вируса, и они выделяют его дольше, чем другие. Как правило это бессимптомные носители», — рассказал в интервью ТАСС Коновалов.

Он отметил, что во врачебной среде таких людей называют «супер-распространителями», они дольше передают вирус другим людям, потому что сами симптомов не испытывают.

Врач-терапевт, пульмонолог, Алексей Никишенков пояснил, что в остальных случаях пациент, перенёсший коронавирус, перестаёт быть опасным для окружающих уже через семь-десять дней после проявления первых симптомов.

«Даже если человек ещё не чувствует проявления симптомов, он уже может быть заразен», — заключил он.

Ранее врач ультразвуковой диагностики дал советы переболевшим COVID-19.

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил о необходимости ревакцинации от коронавируса.

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