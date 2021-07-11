Врач сообщил о «супер-распространителях» COVID-19
«Есть отдельные генетически уникальные люди, у которых иммунная система толерантна к присутствию вируса, и они выделяют его дольше, чем другие. Как правило это бессимптомные носители», — рассказал в интервью ТАСС Коновалов.
Он отметил, что во врачебной среде таких людей называют «супер-распространителями», они дольше передают вирус другим людям, потому что сами симптомов не испытывают.
Врач-терапевт, пульмонолог, Алексей Никишенков пояснил, что в остальных случаях пациент, перенёсший коронавирус, перестаёт быть опасным для окружающих уже через семь-десять дней после проявления первых симптомов.
«Даже если человек ещё не чувствует проявления симптомов, он уже может быть заразен», — заключил он.
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