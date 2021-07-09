Врач ультразвуковой диагностики дал советы переболевшим COVID-19

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Врач ультразвуковой диагностики высшей квалификационной категории Мухтар Молов дал советы переболевшим COVID-19.
Врач ультразвуковой диагностики дал советы переболевшим COVID-19
  • АГН «Москва»

«Специалисты используют УЗИ для оценки степени нарушения работы практически всех органов и систем, которые страдают у пациентов с COVID-19», — объяснил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам врача, после перенесённого коронавируса пациентам рекомендуется обратить внимание на такие обследования, как УЗИ лёгких и плевральных полостей, ЭКГ (УЗИ сердца), дуплексное сканирование вен нижних конечностей, УЗИ брюшной полости.

Если человек прошёл обследования самостоятельно, результаты желательно изучить с лечащим врачом.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал граждан сделать прививку.

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