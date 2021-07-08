Врач заявил о необходимости ревакцинации от коронавируса

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Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что ревакцинация от COVID-19 необходима по причине того, что двух компонентов вакцины недостаточно, чтобы иммунитет оставался продолжительным.
Врач заявил о необходимости ревакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

«Примерно через полгода он (иммунитет. — RT) начинает снижаться и люди заболевают чаще, чем сразу после прививки. Отсюда и возникает необходимость ревакцинации», — рассказал Болибок в беседе с «Известиями».

По словам врача, после ревакцинации организм снова получает сигнал о том, что коронавирусная инфекция находится в окружающей среде и нужно поддерживать иммунитет, это повышает уровень антител в десятки раз.

«Тем, кто перенёс коронавирусную инфекцию, но ещё не вакцинировался... я бы рекомендовал сделать инъекцию любой доступной вакцины», — резюмировал Болибок.

По его мнению, в связи с распространением штамма «дельта» необходимо ускоренное создание дополнительного иммунитета.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Москве вакцина от коронавируса имеется в достаточном количестве.

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