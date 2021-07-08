Роспотребнадзор: в Москве вакцина от COVID имеется в достаточном количестве

Московское управление Роспотребнадзора сообщило, что в столице вакцина от коронавируса имеется в достаточном количестве, во всех частях города есть возможность привиться в удобное время.

«В Москве вакцина имеется в достаточном количестве для обеспечения спроса среди как горожан, так работодателей: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки препаратов от Минздрава осуществляются практически на ежедневной основе, ситуация с запасом вакцины находится на контроле.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизируется.