Роспотребнадзор: в Москве вакцина от COVID имеется в достаточном количестве
- РИА Новости
«В Москве вакцина имеется в достаточном количестве для обеспечения спроса среди как горожан, так работодателей: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поставки препаратов от Минздрава осуществляются практически на ежедневной основе, ситуация с запасом вакцины находится на контроле.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизируется.