Роспотребнадзор: в Москве вакцина от COVID имеется в достаточном количестве

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Московское управление Роспотребнадзора сообщило, что в столице вакцина от коронавируса имеется в достаточном количестве, во всех частях города есть возможность привиться в удобное время.
Роспотребнадзор: в Москве вакцина от COVID имеется в достаточном количестве
  • РИА Новости

«В Москве вакцина имеется в достаточном количестве для обеспечения спроса среди как горожан, так работодателей: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки препаратов от Минздрава осуществляются практически на ежедневной основе, ситуация с запасом вакцины находится на контроле.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизируется.

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