Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизируется.

«Друзья, последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций всё ещё очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности», — написал мэр на своём сайте.

По его словам, стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм.

Он отметил, что власти Москвы при текущем уровне заболевания могут пока воздержаться от введения дальнейших ограничений в городе.

Мэр добавил, что будет возобновлена работа некоторых объектов, расположенных на открытом воздухе, так как риск заразиться в них невелик.

Собянин резюмировал, что бороться с коронавирусом можно только массовой вакцинацией.

По последним данным, в Москве в течение суток зарегистрировали 6040 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.