Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Москве
- РИА Новости
«Мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом. Если мы первую довели до 90 тыс. (в день. — RT), вторая сегодня составляет 20—30 тыс., а завтра она тоже будет под 80 тыс.», — цитирует его ТАСС.
Мэр столицы отметил, что мощности всех центров вакцинации в Москве рассчитаны на 160 тыс. человек в сутки.
Ранее Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.