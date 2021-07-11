Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.
Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Москве
  • РИА Новости

«Мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом. Если мы первую довели до 90 тыс. (в день. — RT), вторая сегодня составляет 20—30 тыс., а завтра она тоже будет под 80 тыс.», — цитирует его ТАСС.

Мэр столицы отметил, что мощности всех центров вакцинации в Москве рассчитаны на 160 тыс. человек в сутки.

Ранее Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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