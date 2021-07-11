Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
«Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдается некоторая стабилизация», — цитирует его ТАСС в эфире телеканала «Россия 1».
По словам мэра, в столице наблюдается небольшое снижение уровня заболеваемости.
Он уточнил, что тем не менее Москва переживает сложные времена.
Ранее Сергей Собянин заявил, что введение QR-кодов в Москве для вакцинированных от коронавируса даёт свои результаты.