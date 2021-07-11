Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

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RT
Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдается некоторая стабилизация», — цитирует его ТАСС в эфире телеканала «Россия 1».

По словам мэра, в столице наблюдается небольшое снижение уровня заболеваемости.

Он уточнил, что тем не менее Москва переживает сложные времена.

Ранее Сергей Собянин заявил, что введение QR-кодов в Москве для вакцинированных от коронавируса даёт свои результаты.

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