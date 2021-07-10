В Ростовской области ужесточают коронавирусные ограничения

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение об усилении в регионе ограничений из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщается на портале правительства области.

«В соответствии с изменениями, с 12 июля в Ростовской области приостановлено проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера в общественных местах. При этом разрешены политические мероприятия согласно ФЗ «О выборах», однако число участников таких мероприятий не должно превышать 100 человек. При их организации должны быть соблюдены все меры санитарной безопасности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в регионе вновь введён запрет на проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей. Исключение сделано только для стадиона «Ростов Арена», при этом максимальная заполняемость трибун там также не должна превышать 50%.

Также определённые ограничения вводятся для торговых центров, музыкальных и театральных выступлений, фитнес-клубов и т. д.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае подписали постановление об ужесточении коронавирусных ограничений в регионе.

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.