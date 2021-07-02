В Хабаровском крае ужесточают карантинные ограничения

В Хабаровском крае подписали постановление об ужесточении коронавирусных ограничений в регионе.

Об этом говорится на сайте администрации края.

«Теперь проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, религиозных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных мероприятий осуществляется с очным количеством участников не более десяти человек. Исключения распространяются на организацию работы кинотеатров (кинозалов), театров, филармоний, домов культуры. Они продолжат принимать посетителей, но с 50%-ной загрузкой зрительных залов», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в обычном режиме продолжат работать учреждения спорта, включая фитнес-центры и бассейны.

Официальные международные, всероссийские, межрегиональные, краевые, муниципальные физкультурные мероприятия и соревнования продолжат проводить, но число участников не должно превышать 100 человек.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал условие ужесточения ограничительных мер в Крыму.

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.