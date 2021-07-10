Скончались 752 человека: в России за сутки выявлено более 25 тысяч случаев коронавируса

В России за последние сутки было выявлено 25 082 новых случая COVID-19, выздоровели 17 750 человек, скончались 752 пациента. В столице было зарегистрировано 5694 случая коронавируса, госпитализированы 1610 человек. Тем временем в столице вновь появилась вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак», сообщили в столичной мэрии. Сделать прививку можно в 14 павильонах «Здоровая Москва» бесплатно и без записи. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице остаётся крайне сложной, и призвал граждан беречь себя, соблюдать требования Роспотребнадзора и пройти вакцинацию.

В России за последние сутки было выявлено 25 082 новых случая коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (5694), Московской области (2487) и Санкт-Петербурге (1978).

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в столице за это время госпитализированы 1610 человек.

«На ИВЛ находятся 645 человек», — уточнили в штабе.

За минувшие 24 часа в стране выздоровели 17 750 человек с коронавирусом, скончались 752 пациента.

Всего с начала пандемии в стране был зафиксирован 5 758 300 случаев COVID-19, за всё время выздоровели 5 182 837 пациентов. От осложнений на фоне коронавируса и сопутствующих заболеваний умерли 142 253 человека.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 154,9 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2.

Вместе с тем в Москве вновь появилась вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак», разработанная центром имени М.П. Чумакова. Об этом сообщается на сайте столичного мэра.

«Десятого июля в 14 павильонов «Здоровая Москва» поступила вакцина «КовиВак». Сделать прививку можно бесплатно без записи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что количество вакцины в каждом пункте ограничено — не более 850 доз.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Вакцинироваться препаратом можно в павильонах, расположенных в Фестивальном парке, Парке Горького, сквере у префектуры САО, музее-заповеднике «Царицыно», парке Олимпийской деревни, сквере на улице Дружбы, парке «Перовский», ландшафтном заказнике «Тёплый Стан», сквере у культурного центра «Вдохновение», парке 50-летия Октября, парке имени 850-летия Москвы, Дюссельдорфском парке, парке «Северное Тушино», Гончаровском парке.

Напомним, россиянам также доступны вакцины от коронавируса «Спутник V» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», а также однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице остаётся крайне сложной. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, люди зачастую болеют бессимптомно, и течение болезни в начале маскируется под ОРВИ и незначительные респираторные заболевания.

«Потом резко происходит ухудшение. Поэтому, несмотря на внешнее улучшение ситуации, она остаётся крайне сложной, тяжёлой и для многих смертельно опасной», — сказал он.

Собянин призвал жителей города беречь себя, соблюдать требования Роспотребнадзора и пройти вакцинацию.

Кроме того, мэр предупредил организации, не соблюдающие требования о вакцинации 60% сотрудников, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации удар в первую очередь придётся на них.

«Не будет максимальной вакцинации, не будет нормальной работы. Первый удар, который придётся, это как раз по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации: торговля, услуги, общепит, рестораны и кафе. Если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Локдаун, полное закрытие. Мы же пытаемся этого избежать, причём дорогой ценой», — приводит слова мэра РИА Новости.

РИА Новости

© Валерий Мельников

В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв высказал мнение, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась, и новых ограничений вводить не нужно.

«Ограничения мы с такой вакцинацией точно избежим. Главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал», — сказал Воробьёв.

Вместе с тем он подчеркнул, что стабилизация ситуации не означает, что к угрозе можно относиться легкомысленно.

Тем временем главный врач Городской клинической больницы № 67 им. Л. А. Ворохобова Андрей Шкода в беседе с представителями портала стопкоронавирус.рф, который официально освещает ситуацию с COVID-19 в России, рассказал, что граждане, прошедшие вакцинацию, не попадают в реанимацию в случае заболевания.

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Он подчеркнул, что в отделениях интенсивной терапии и реанимационных отделениях привитых пациентов не наблюдается.

«Те пациенты, которые находятся в реанимационном отделении, это крайне тяжёлые пациенты. Они не привиты. Если бы у них была проведена вакцинация, то они бы никогда не попали бы в реанимационное отделение», — пояснил врач.

Предложение о QR-кодах

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил выдавать QR-коды после получения первой дозы вакцины от коронавируса.

Он высказал мнение, что для поощрения вакцинации «немедленный эффект для человека важен уже сейчас». Кроме того, он предположил, что подобная мера способна помочь ресторанному и гостиничному бизнесу, а также даст возможность россиянам уехать в отпуск.

Напомним, с 28 июня в Москве посещать заведения общепита могут только те, кто продемонстрирует QR-код, свидетельствующий, что гражданин сделал прививку от коронавируса (оба компонента), переболел COVID-19 за последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест не старше трёх дней.

Штрафы для непривитых туристов в Краснодарском крае

Тем временем власти Краснодарского края предупредили, что с 1 августа туристам, приехавшим на курорты региона без сертификата о вакцинации и не сделавшим прививку в течение трёх дней с момента заселения, грозит штраф до 30 тысяч рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.

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Напомним, накануне Кондратьев сообщил, что в крае с начала августа будут принимать готовых привиться по прибытии туристов.

«Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трёх дней со дня заселения», — сообщал он.

Кондратьев также пообещал, что отдыхающих обеспечат препаратами, для этого власти Кубани уже направили соответствующее письмо федеральным органам с просьбой выделить региону дополнительно 300 тысяч доз.