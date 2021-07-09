Голикова рассказала о смертности в России в мае и июне

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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о показателях смертности в России в мае и июне 2021 года. Об этом информирует РИА Новости.
Голикова рассказала о смертности в России в мае и июне
  • РИА Новости

Она сообщила, что, по данным Росстата, в мае смертность снизилась на 3,6% по сравнению с апрелем этого года, а также на 6,1% — по сравнению с маем 2020-го.

Также зампредседателя правительства сообщила, что, согласно оперативным данным, в июне этого года в связи с резким подъёмом заболеваемости, вызванным распространением штамма коронавируса «дельта», смертность по сравнению с июнем 2020-го увеличилась на 13,9%.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мутация коронавируса «дельта», известная повышенной степенью заразности, зафиксирована как минимум в 98 странах мира.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что штамм коронавируса «дельта» в Россию привозят из США, стран Европы и с Мальдив.

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