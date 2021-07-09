Попова рассказала, из каких стран в Россию привозят штамм COVID-19 «дельта»
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«Дельта-штамм — это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран... и Соединённые Штаты», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале телеведущей.
2 июля в ВОЗ заявили, что мутация коронавирусной инфекции под названием «дельта», известная повышенной степенью заразности, зафиксирована как минимум в 98 странах мира.
В Кремле подчёркивали, что российские вакцины эффективны против появившихся в последнее время вариантов вируса.