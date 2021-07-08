Песков отметил эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские вакцины эффективны против появившихся в последнее время штаммов коронавируса.

«Наши вакцины достаточно эффективны даже по отношению к штаммам, появившимся в последнее время», — заявил он журналистам.

Ранее в центре «Вектор» сообщили, что «ЭпиВакКорона» эффективна против штаммов «дельта» и «дельта плюс».

Главный внештатный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев рассказал о сложной ситуации со штаммом коронавирусной инфекции «дельта» в России.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.