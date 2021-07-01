В Минздраве рассказали о сложной ситуации со штаммом «дельта»

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев рассказал о сложной ситуации со штаммом коронавирусной инфекции «дельта» в стране.

«Мне кажется, сегодня в наших отделениях, в наших стационарах фактически все пациенты, их подавляющее большинство — 90%, имеют этот самый пресловутый штамм «дельта», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что в настоящий момент наблюдается более тяжёлое течение COVID-19.

«Больше пациентов требуют кислородной терапии, кислородной поддержки, в том числе и искусственной вентиляции лёгких. Я могу осторожно предположить, что практически все наши пациенты сегодня на ИВЛ имеют этот штамм «дельта», — добавил он.

Ранее в России был зафиксирован случай инфицирования штаммом коронавируса «дельта плюс».

В мае аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.