В Минздраве рассказали о сложной ситуации со штаммом «дельта»

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Главный внештатный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев рассказал о сложной ситуации со штаммом коронавирусной инфекции «дельта» в стране.
В Минздраве рассказали о сложной ситуации со штаммом «дельта»
  • Reuters

«Мне кажется, сегодня в наших отделениях, в наших стационарах фактически все пациенты, их подавляющее большинство — 90%, имеют этот самый пресловутый штамм «дельта», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что в настоящий момент наблюдается более тяжёлое течение COVID-19.

«Больше пациентов требуют кислородной терапии, кислородной поддержки, в том числе и искусственной вентиляции лёгких. Я могу осторожно предположить, что практически все наши пациенты сегодня на ИВЛ имеют этот штамм «дельта», — добавил он.

Ранее в России был зафиксирован случай инфицирования штаммом коронавируса «дельта плюс».

В мае аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.

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