ВОЗ зафиксировала штамм коронавируса «дельта» в 98 странах

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Мутация коронавирусной инфекции под названием «дельта», известная повышенной степенью заразности, зафиксирована как минимум в 98 странах мира.
ВОЗ зафиксировала штамм коронавируса «дельта» в 98 странах
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

«Вариант «дельта» является опасным, и он продолжит эволюционировать и мутировать. Этот штамм обнаружен по меньшей мере в 98 странах и быстро распространяется в государствах с низким и высоким охватом вакцинации», — сказал он.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее заявила, что индийский штамм COVID-19 в российской столице вытеснил остальные варианты коронавируса.

В ВОЗ 30 июня сообщили о высоком уровне заболеваемости COVID-19 в мире. По данным организации, за неделю зарегистрировано 2 600 313 пациентов с коронавирусом.

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