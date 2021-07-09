Прививка в течение трёх дней с момента заселения: в Краснодарском крае введут новые правила для туристов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 августа туристы с отрицательным ПЦР-тестом смогут посетить региональные курорты, но при этом должны сделать прививку от COVID-19 в течение трёх дней после заселения в гостиницу. Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула необходимость привить от коронавируса всех жителей страны. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, укол первым компонентом вакцины уже сделали почти 30 млн человек.

В Краснодарском крае с начала августа введут обязательную вакцинацию туристов. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трёх дней со дня заселения», — написал он в своём Telegram-канале.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1» выступила за то, чтобы от коронавирусной инфекции было привито всё население страны.

«Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить всё население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой», — сказала Попова.

9 июля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первую прививку сделали уже почти 30 млн граждан страны.

Главный санитарный врач РФ также отметила, что около 66% случаев заболевания коронавирусной инфекцией в июне и июле в стране приходится на штамм «дельта». При этом завозят его на территорию РФ сами граждане, которые возвращаются из США, стран Европы и с Мальдив.

Она также отметила, что эпидситуация не требует введения жёстких карантинных ограничений.

«Сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жёсткие меры ограничений... Сегодня такой необходимости нет», — сказала она.

В качестве примера она привела Москву.

«Да, был рост, были меры, и мы видим определённую стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают», — заметила Попова.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вакцинация всего населения России — «труднодостижимый результат», поскольку всегда есть антипрививочники.

«Это же такое пожелание (Анны Поповой о вакцинации всего населения. — RT), к которому можно, конечно, только присоединиться. И конечно, в идеале, учитывая, что вакцинация является единственным способом борьбы, эффективной борьбы с пандемией, хотелось бы, чтобы все оказались так или иначе привиты», — сказал он.

По его словам, отказ от участия в прививочной кампании — проявление несознательности.

Статистика COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 25 766 новых случаев заболевания коронавирусом, 21 832 человека выздоровели, 726 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями.

Больше всего новых эпизодов болезни зарегистрировано в Москве (6643), Санкт-Петербурге (2545) и Московской области (1951).

С начала пандемии этот диагноз в стране был подтверждён у 5 733 218 человек, из них активных случаев — более 426 тыс. Выздоровели 5 165 087 человек, умер 141 501.

Согласно данным Роспотребнадзора, в РФ проведено свыше 154,1 млн тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, более 1 млн человек остаются под медицинским наблюдением.

С 9 июля в Забайкальском крае ввели масштабные ограничения на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. Так, как минимум до 6 августа запрещается проведение любых массовых мероприятий, в том числе на открытом воздухе, ограничивается работа дискотек, танцплощадок, ночных клубов, детских игровых комнат, досуговых заведений, за исключением кинотеатров, театров, библиотек, музеев — их заполняемость не должна превышать 50%. Вдобавок с 21:00 до 06:00 кафе и ресторанам запрещено принимать посетителей.

«Решение о возвращении временных ограничений сформировано, исходя из текущей ситуации и требований со стороны главного санитарного врача региона. Мы понимаем, что нет ничего ценнее человеческих жизней и здоровья, поэтому хочу попросить всех забайкальцев ответственно относиться к действующим ограничениям. Это поможет нам снизить заболеваемость и не вводить ещё более серьёзные запреты», — заявил губернатор Александр Осипов.

Вместе с тем в Республике Бурятия с 12 июля отменяют режим всеобщей самоизоляции, который был введён 27 июня из-за ухудшающейся ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

«Две недели самоизоляции снизили показатели заболеваемости, но говорить о стабилизации ситуации рано. Главное, нам удалось создать резерв коек, разгрузить первичное звено здравоохранения, уменьшилось количество госпитализируемых. Но тенденции заболеваемости остаются тревожными. Поэтому ослаблять профилактику нельзя, борьба с вирусом продолжается в таком же режиме», — говорится в заявлении пресс-службы губернатора, которое приводит РИА Новости.

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Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения призвали не называть «российской» мутацию SARS-CoV-2, обозначаемую как АТ.1, которую впервые обнаружили в РФ в январе 2021 года и 9 июня добавили в список для мониторинга.

«ВОЗ отслеживает вариант АТ.1, включённый в список для дальнейшего мониторинга (Alert for Further Monitoring), который впервые был обнаружен в России. Однако мы бы не называли его «российским вариантом». Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет варианты и сообщает о них», — приводит ТАСС ответ пресс-службы ВОЗ.

Напомним, что 31 мая Всемирная организация здравоохранения приняла решение обозначать разновидности коронавирусной инфекции в виде букв греческого алфавита.

Во всём мире, как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, сделано около 3,36 млрд прививок от коронавируса. Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии достигло почти 186 млн. Россия по этому показателю занимает пятое место в мире, уступая Франции (5,7 млн), Бразилии (19 млн), Индии (30,8 млн) и США (33,8 млн). От осложнений COVID-19 по всему миру скончались более 4 млн человек.