«Поддержит и рестораны, и туристическую отрасль»: в Москве летние веранды можно будет посещать без QR-кода до 1 августа

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве внушает «осторожный оптимизм», заявил мэр столицы Сергей Собянин. В качестве поддержки заведений общепита и туристической отрасли было принято решение продлить разрешение для летних веранд работать без системы QR-кодов до 1 августа. Кроме того, в городе возобновляется работа ряда инфраструктурных объектов, расположенных на открытом воздухе. Собянин также отметил, что в Москве ежедневно вакцинируются около 100 тыс. человек.

В Москве возобновляется работа ряда городских объектов, расположенных на открытом воздухе. Кроме того, летние веранды могут продолжать работать без системы QR-кодов до 1 августа. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию», — написал он в своём блоге.

По словам градоначальника, в последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве «постепенно стабилизируется». При этом он подчеркнул, что количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций всё ещё очень высокое, но снизилось по сравнению с пиковыми значениями.

«Стабилизация ситуации с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм. Однако опасность никуда не ушла. Риски заразиться и тяжело заболеть очень высокие. Бороться с COVID-19 возможно только массовой вакцинацией», — заявил Собянин, заметив, что ежедневно в Москве прививаются около 100 тыс. человек.

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«Жара и COVID-19 — очень плохое сочетание»

В России за последние сутки прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 24 818 человек. По числу выявленных случаев лидируют Москва (6040), Московская область (2581) и Санкт-Петербург (1937).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 707 452 случая заболевания COVID-19.

Между тем в России за минувшие 24 часа были выписаны 21 336 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 5 143 255. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 734 пациента, а общее число летальных исходов достигло 140 775.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 153,6 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, в том числе 408 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 1,014 млн человек.

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» выразил надежду на то, что следующей волны распространения COVID-19 в России удастся избежать.

«Я надеюсь, что следующей волны не будет, потому что вакцинация себя проявит», — сказал он.

Накануне Татьяна Голикова сообщила, что в России первым компонентом вакцинированы почти 27 млн человек, из них оба компонента вакцин получили 18,5 млн.

Денис Проценко также отметил, что жара может осложнить течение заболевания коронавирусом — прежде всего у лиц из групп риска.

«Жара и COVID-19 — это очень плохое сочетание. Ещё раз говорю, если нетяжёлое течение COVID-19, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться», — сказал он.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников также отметил, что жаркая погода отягощает течение коронавирусной инфекции.

«Поэтому прививку нужно сделать как можно скорее, без промедления, особенно людям, находящимся в группе риска, — имеющим хронические заболевания, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом», — цитирует его РИА Новости.

РИА Новости

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В свою очередь, доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов заметил, что вакцинация является гарантией защиты от возникновения новых суперштаммов коронавируса.

«Возникновение новых мутантных форм зависит от количества заболевших людей. Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется», — сказал он в эфире радио Sputnik.

Признание эффективности и безопасности вакцины «Спутник V»

Министерство здравоохранения Аргентины подтвердило высокую безопасность российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций.

«Новые данные Минздрава Аргентины подтверждают высочайшую безопасность вакцины «Спутник V». Случаи серьёзных нежелательных явлений, потребовавших госпитализации, крайне редки (всего 0,0027% случаев)», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

6 июля британский научный журнал Nature выпустил статью, посвящённую «Спутнику V», её пересказ опубликовало ИноТВ. В материале указывается, что данные из ряда стран подтверждают высокую эффективность российской вакцины.

Между тем госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон в эфире телеканала France 2 призвал страны Европейского союза не признавать вакцины от коронавируса, произведённые в России и Китае. По его словам, необходимо, чтобы в стране был разрешён доступ к вакцинам, «в действенности которых уверены» французские власти.

В то же время посол Евросоюза в России Маркус Эдерер отверг утверждения о том, что вопрос признания «Спутника V» политизирован. Он заметил, что встречался с инспекторами Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

«Их хорошо приняли в Российской Федерации, они провели свою работу. Они составили отчёты, их представили российским властям. Процесс конфиденциальный, поэтому о самом процессе вы мало услышите даже от российских властей. Поэтому комментировать я тоже не могу. Процесс идёт, это называется текущий обзор, ему сейчас подвержен «Спутник V». Я уверен, что он закончится рационально и непредвзято», — цитирует дипломата ЕС.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона.

«По моему глубокому убеждению, у вакцин, как и у любых других медицинских препаратов, не должно быть национальности, не должно быть гражданства, не должно быть государственной принадлежности — в том смысле, что они должны быть доступны всему международному сообществу в случае, естественно, подтверждения их действенности и наличия потребности в подобного рода препаратах... Если затягивается вопрос сертификации этих вакцин в определённых странах, то это затяжка обусловлена совершенно точно политическими, а не медицинскими причинами. Нет никакого сомнения, что потребность в такого рода вакцинах, вне зависимости от страны их производства, сохраняется на высочайшем уровне, в том числе в странах Европейского союза», — подчеркнул он.