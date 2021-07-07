Инфекционист рассказал о случаях заболевания COVID-19 в третий раз

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В мире фиксируются случаи заболевания коронавирусной инфекцией в третий раз, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Инфекционист рассказал о случаях заболевания COVID-19 в третий раз
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Мы сейчас видим с вами, что люди заболевают не просто второй раз, те, кто болел в первую-вторую волну, а сейчас поступают в больницы люди, которые болеют в третий раз», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции по эпидемиологической ситуации в России.

Как отметил специалист, вирус обходит иммунные барьеры, при этом зачастую третье инфицирование бывает даже сильнее, чем первые два.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов оценил вероятность повторного заболевания COVID-19. 

Он рассказал, что если ПЦР-тест положительный, то это не значит, что переболевший коронавирусом повторно им заболел. Это может быть продлённая форма первого заболевания, пояснил он, и внести ясность поможет ещё одна проверка.

Эксперт подчеркнул, что главный способ защиты — вакцинация.

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