Иммунолог оценил вероятность повторного заболевания COVID-19

Специалист по особо опасным инфекциям врач-иммунолог Владислав Жемчугов оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.

«Если у человека были положительный ПЦР-тест и наличие антител, а через какое-то время у этого человека появились простудные симптомы, то надо разбираться. Это может быть не только коронавирус, но и грипп или обычная простуда, ведь их никто не отменял», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если ПЦР-тест положительный, это не значит, что переболевший коронавирусом повторно им заболел. Не исключено, что это продлённая форма первого заболевания. Внести ясность поможет ещё одна проверка.

«Чтобы понять, повторное заболевание или персистирование, то есть длительное существование первого вируса, надо сравнить их генетически», — пояснил он.

Как добавил Жемчугов, главный способ защиты — вакцинация.

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