Иммунолог оценил вероятность повторного заболевания COVID-19

Короткая ссылка
Специалист по особо опасным инфекциям врач-иммунолог Владислав Жемчугов оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.
Иммунолог оценил вероятность повторного заболевания COVID-19
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Если у человека были положительный ПЦР-тест и наличие антител, а через какое-то время у этого человека появились простудные симптомы, то надо разбираться. Это может быть не только коронавирус, но и грипп или обычная простуда, ведь их никто не отменял», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если ПЦР-тест положительный, это не значит, что переболевший коронавирусом повторно им заболел. Не исключено, что это продлённая форма первого заболевания. Внести ясность поможет ещё одна проверка.

«Чтобы понять, повторное заболевание или персистирование, то есть длительное существование первого вируса, надо сравнить их генетически», — пояснил он.

Как добавил Жемчугов, главный способ защиты — вакцинация.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить