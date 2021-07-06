«Нельзя сказать, что это такие меры, которые поддерживались бы»: в Кремле выступили против закрытия границ субъектов РФ

Федеральные власти не поддерживают возможное закрытие границ между регионами России, но признают, что из-за эпидемиологической обстановки могут быть приняты «оперативные и жёсткие меры», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что у руководителей субъектов РФ есть «целый набор особых полномочий». В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в стране напряжённой. При этом, по его словам, в день от коронавируса прививаются до 850 тыс. человек. Кроме того, в российском Красном Кресте рассказали, что в России вакцинировалось уже более 15% населения.

Власти России не поддерживают закрытие межрегиональных границ на фоне эпидемиологической обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В ряде регионов с учётом развития эпидемиологической ситуации действительно нужны достаточно оперативные и временами жёсткие меры. Но в то же время такие меры, как закрытие границ... Нельзя сказать, что это такие меры, которые поддерживались бы», — сказал Песков.

При этом официальный представитель Кремля добавил, что у глав субъектов РФ есть «целый набор особых полномочий», они могут принимать самостоятельные решения в зависимости от эпидситуации.

Вдобавок министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал «напряжённой» ситуацию с COVID-19 в России.

«Вакцинация сегодня идёт очень активно — в день вакцинируются до 850 тыс. человек», — цитирует его ТАСС.

Он сообщил, что в России работает 6 тыс. стационарных прививочных пунктов и ещё около 6 тыс. мобильных бригад.

В свою очередь, глава российского Красного Креста Павел Савчук сообщил, что по состоянию на 29 июня в РФ вакцинировались 15% населения.

«Темпы вакцинации в России: 15% населения (на 29.06.2021). Для коллективного иммунитета необходимо 60%, — сказал он. — Коллективный иммунитет нам необходим для защиты тех людей, которые не могут сейчас привиться».

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Лицам, у которых выявили другое заболевание после первой прививки от COVID-19, можно отложить вторую вакцинацию, заявила при этом главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина.

«Если человек вдруг заболевает не COVID, а другим заболеванием, то вторую вакцинацию нужно ещё отложить на две — четыре недели», — цитирует её РИА Новости.

Статистика COVID-19

В России за последние сутки коронавирус был подтверждён у 23 378 человек. По числу выявленных случаев лидируют Москва (5498), Московская область (2536) и Санкт-Петербург (1869).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 658 672 случая заболевания COVID-19.

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За минувшие 24 часа были выписаны 18 411 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 5 101 852. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 737 пациентов (максимум с начала пандемии), а общее число летальных исходов достигло 139 316.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 152,7 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 385 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 959 тыс. человек.

6 июля Министерство здравоохранения России опубликовало четвёртую версию методических рекомендаций «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорождённым при новой коронавирусной инфекции COVID-19». В обновлённый документ, в частности, добавилась информация о специфической профилактике коронавируса с помощью вакцинации на основе имеющихся данных по исследованию влияния вакцинации на репродуктивную систему и глава «Планирование беременности в условиях COVID-19».

Как указано в материалах, заболевание коронавирусом негативно влияет на женскую и мужскую репродуктивную систему.

«Подчеркнём, что данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день нет. Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию», — пояснили в Минздраве.

Ситуация в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении предприятий и организаций, выполняющих требования об обязательной вакцинации сотрудников, и дополнительной поддержке заведений общественного питания.

Так, гранты из городского бюджета получат первые 100 юрлиц, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% и более работников в сроки, установленные постановлением главного государственного санитарного врача по Москве (первым компонентом вакцины до 15 июля, вторым — до 15 августа). Их размер составит 100% НДФЛ, уплаченного организацией в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей.

Отмечается, что 50 грантов предназначены для субъектов малого и среднего предпринимательства, ещё 50 грантов — для иных субъектов предпринимательской деятельности.

РИА Новости

© Илья Питалев

Кроме того, поощрение со стороны столичных властей получат заведения общественного питания.

«Рестораны, кафе и другие предприятия общепита, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг. Размер грантов составит 100% фактических затрат предприятий общественного питания на эти цели в III квартале 2021 года. Гранты будут предоставлены в IV квартале сего года», — говорится в сообщении.

Кроме того, в столичном оперштабе рекомендовали оставлять номера телефона и СНИЛС при вакцинации для упрощения получения QR-кода.

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«Тем, кто оставил свой номер телефона, после введения второго компонента в случае двухкомпонентной вакцины или после завершения вакцинации однокомпонентной, например «Спутником Лайт», придёт ссылка на QR-код по СМС. Номер СНИЛС позволит без ошибок получить QR-код на федеральных ресурсах», — говорится в сообщении.

С 28 июня в Москве посещать заведения общепита могут только те, кто продемонстрирует QR-код, свидетельствующий, что гражданин сделал прививку от коронавируса, переболел COVID-19 за последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест не старше трёх дней.

Как говорится в исследовании компании IFORS Research, которое было проведено 26—30 июня среди 1 тыс. жителей Москвы, на решение сделать прививку от коронавируса у 33% непривитых респондентов повлияло введение QR-кодов, 24% задумались о вакцинации. При этом 62% москвичей стали реже посещать заведения общепита.

АГН «Москва»

© Мобильный репортер

Вдобавок с 6 июля в одном из крупнейших в Европе прививочных пунктов — столичном Гостином Дворе — открылась возможность ревакцинации от COVID-19, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. При этом желающие повторно привиться должны иметь с собой сертификат о первичной вакцинации.

«Чтобы сделать процесс вакцинации ещё более комфортным и доступным, мы увеличиваем не только возможности для первичной, но и для повторной вакцинации. С сегодняшнего дня без предварительной записи пройти повторную вакцинацию «Спутником Лайт» или «Спутником V» можно в крупнейшем пункте в Гостином Дворе. Таким образом, число центров вакцинации увеличилось до 21», — сказала она.