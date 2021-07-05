«На базе двух ведущих детских больниц»: в Москве началось исследование «Спутника V» для подростков

Власти Москвы и центр им. Гамалеи запустили клиническое исследование «Спутника V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Добровольцы уже проходят медобследование. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, первые две фазы испытаний будут проводиться на базе Морозовской детской больницы и детской больницы им. З.А. Башляевой. Всего в них примут участие 100 человек. Наряду с этим в Москве возросло до 20 количество пунктов повторной вакцинации от COVID-19.

В Москве стартовало клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Совместно с центром им. Гамалеи мы начали клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет. Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц — Морозовской детской больницы и детской больницы им. З.А. Башляевой», — сказала Ракова.

По её словам, участие в исследовании примут 100 человек, как и было запланировано. В понедельник, 5 июля, первые добровольцы пройдут медобследование, в том числе сдадут ПЦР-тест.

Как отмечает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы, исследование продлится год, для прививки используется вакцина «Спутник V», но в меньшей дозировке, чем для вакцинации лиц старше 18 лет.

Кроме того, Анастасия Ракова сообщила, что в Москве увеличилось до 20 количество пунктов повторной вакцинации — ещё 12 точек открылись на базе столичных поликлиник.

«На прошлой неделе мы запустили повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции в восьми павильонах «Здоровая Москва». В текущей непростой эпидемиологической ситуации врачи рекомендуют повторно сделать прививку всем, кто прошёл вакцинацию более полугода назад. Поэтому, как мы и обещали, мы увеличиваем количество мест, где можно сделать прививку повторно», — пояснила заммэра столицы.

Статистика COVID-19

За последние сутки в России коронавирус был подтверждён у 24 353 человек (больше всего — в Москве (6557), Московской области (2651) и Санкт-Петербурге (1828).

С начала пандемии в стране зафиксировано 5 635 294 случая COVID-19. По этому показателю Россия занимает пятое место в мире после США (33,7 млн), Индии (30,6 млн), Бразилии (18,8 млн) и Франции (5,8 млн).

Также за минувшие сутки в РФ были выписаны 14 540 человек (за весь период — 5 083 441). От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, умерли 654 пациента (с начала пандемии — 138 579).

Утром 5 июля стало известно, что в результате заболевания коронавирусом на 82-м году жизни умер режиссёр Владимир Меньшов.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 152,3 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, в том числе 488 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 927 тыс. человек.

Также в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подсчитали ущерб, который понесла российская экономика от пандемии COVID-19. Об этом говорится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«Даже без учёта потерь непроизведённого валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб в стоимостных показателях составил более 997,06 млрд рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней», — приводит текст сообщения РИА Новости.

В докладе также говорится, что в России «прослеживается слабо выраженная тенденция роста заболеваемости инфекционными болезнями». За 2020 год в РФ зарегистрировали более 37,5 млн случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 13% больше, чем в 2019-м (33 млн).

Reuters

© Kirill Zykov / Moscow News Agency

В ведомстве также прокомментировали ситуацию на Кубе, где изолировали более 150 российских туристов, которым после прилёта диагностировали COVID-19. В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что держат ситуацию на контроле и находятся в контакте с посольством.

«По состоянию на утро понедельника после осмотра врачей и проведения ПЦР-тестов с 103 человек изоляция была снята, они уже продолжили свой отдых. Оставшиеся 89 туристов ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых», — приводит ТАСС текст сообщения Ростуризма.

В течение дня глава ведомства Зарина Догузова обсудит ситуацию с министром туризма республики Хуаном Карлосом Гарсией.

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Помимо этого, министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе встречи со студентами Уральского государственного медицинского университета сообщил, что переболевшим COVID-19 планируется направлять персональные приглашения на медосмотр.

«Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать. Это подталкивание и мотивирование должно идти по пути персонификации», — пояснил он.

В свою очередь, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в Минпромторге поддерживают введение обязательной вакцинации: «Потому что от этого зависит эффективность работы тех отраслей, за которые мы, как министерство, отвечаем». Он отметил, что, согласно информации, полученной от ряда предприятий в 22 отраслях, вакцинировались уже около 25% работников.

«Я думаю, с учётом общей ситуации динамика будет нарастать и может превысить в ближайшее время 50%. Это станет гарантией того, что предприятия не будут останавливаться по причине выхода сотрудников на больничный. Приоритетная задача работодателей — информировать и мотивировать сотрудников к вакцинации, конечно, в рамках правового поля», — цитирует его ТАСС.