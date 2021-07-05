Умер режиссёр Владимир Меньшов
- РИА Новости
«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни», — говорится в заявлении киностудии.
Там отметили, что Меньшов скончался от последствий коронавирусной инфекции.
Коллектив «Мосфильма» выразил соболезнования коллегам, родным и близким режиссёра.
Советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер Владимир Меньшов также являлся членом правления «Мосфильма».
26 июня стало известно, что у Владимира Меньшова выявили коронавирусную инфекцию. Как отметили в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду», у него была лёгкая форма заболевания.
Кроме того, 29 июня во ВГИКе подтвердили, что супруга Меньшова, народная артистка России Вера Алентова, также госпитализирована.