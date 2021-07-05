Умер режиссёр Владимир Меньшов

Короткая ссылка
RT
Российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на «Мосфильме». О дате и времени прощания с кинорежиссёром станет известно позднее.
Умер режиссёр Владимир Меньшов
  • РИА Новости

«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни», — говорится в заявлении киностудии.

Там отметили, что Меньшов скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Коллектив  «Мосфильма» выразил соболезнования коллегам, родным и близким режиссёра.

Советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер Владимир Меньшов также являлся членом правления «Мосфильма».

26 июня стало известно, что у Владимира Меньшова выявили коронавирусную инфекцию. Как отметили в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду», у него была лёгкая форма заболевания.

Кроме того, 29 июня во ВГИКе подтвердили, что супруга Меньшова, народная артистка России Вера Алентова, также госпитализирована.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить