Умер режиссёр Владимир Меньшов

Российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на «Мосфильме». О дате и времени прощания с кинорежиссёром станет известно позднее.

«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни», — говорится в заявлении киностудии.

Там отметили, что Меньшов скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Коллектив «Мосфильма» выразил соболезнования коллегам, родным и близким режиссёра.

Советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер Владимир Меньшов также являлся членом правления «Мосфильма».

26 июня стало известно, что у Владимира Меньшова выявили коронавирусную инфекцию. Как отметили в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду», у него была лёгкая форма заболевания.

Кроме того, 29 июня во ВГИКе подтвердили, что супруга Меньшова, народная артистка России Вера Алентова, также госпитализирована.