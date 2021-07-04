Максимум с 2 января: в России выявлено более 25 тыс. новых случаев коронавируса
- AFP
- © Alexander NEMENOV
В России за последние сутки было выявлено 25 142 новых случая коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (7 624), Московской области (2 696) и Санкт-Петербурге (1 784).
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в столице госпитализированы 1 548 человек.
«На ИВЛ находятся 732 человека», — уточнили в штабе.
За минувшие 24 часа в стране выздоровели 15 484 человека с коронавирусом, скончались 663 пациента.
Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 5 610 941 случай COVID-19, за всё время выздоровели 5 068 901 пациент. От осложнений на фоне коронавируса и сопутствующих заболеваний умерли 137 925 человек.
По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 151,8 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица «заново переживает эпидемию» коронавирусной инфекции из-за нового штамма SARS-CoV-2, впервые выявленного в Индии и позднее получившего наименование «дельта». Как пояснял мэр в конце июня, изначальным, «уханьским» штаммом, в городе на тот момент болели максимум 5% пациентов. Если бы не новая мутация, город бы уже вышел из пандемии, так как 60% москвичей либо переболели, либо вакцинировались, что обеспечивало необходимый коллективный иммунитет.
«Но новый штамм, конечно, совсем другой. Если раньше недели две инкубационный период шёл, пока человек заболевал, сидел дома, смотрел сатурацию, температуру, и только потом начинала болезнь развиваться, то сегодня это происходит буквально за считаные дни — до пяти дней. И количество антител, которое требуется для защиты от индийского штамма, — их нужно в два раза больше по сравнению с уханьским штаммом», — пояснял мэр.
В свою очередь пульмонолог Алексей Никишенков в разговоре с ТАСС заявил, что заболевание штаммом «дельта» может вызывать расстройство желудочно-кишечного тракта. По его словам, на такой симптом в последнее время стали жаловаться многие россияне, у которых был подтверждён COVID-19.
«Могу отметить, что в последнее время, после того, как стал распространяться штамм «дельта», коронавирусные пациенты всё чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно — кашель, слабость, миалгия (боль в мышцах)», — рассказал он.
Накануне Сергей Собянин сообщил, что общее число сделавших хотя бы первую прививку от коронавируса в Москве превысило 2,7 млн человек. Градоначальник уточнил, что ежедневно защиту от вируса получают 60—70 тыс. человек, и поблагодарил горожан за ответственное отношение к своему здоровью.
В свою очередь в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга сообщили, что число жителей, привившихся хотя бы одним компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, превысило 945 тыс. человек. Там уточнили, что два компонента вакцины получили 722 тыс. граждан. В частности, в пятницу, 2 июля, были вакцинированы более 20 тыс. человек, вторым компонентом привились более 5 тыс.
«Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 1 790 332 комплекта», — говорится в сообщении.
- AFP
- © KIRILL KUDRYAVTSEV
Тем временем российские регионы продолжают принимать решения об ужесточении ограничительных мер, исходя из эпидемиологической обстановки.
Так, в Чечне оперативный штаб по коронавирусу принял решение об ограничении заполняемости мечетей и храмов до 50%, а также обязательном ношении масок для прихожан.
«С 4 июля наполняемость мечетей будет сведена до 50% и попасть внутрь можно будет только в масках и с предъявлением сертификата о вакцинации», — подчеркнула руководитель Роспотребнадзора по Чечне Рита Термулаева.
Кроме того, Минтранс республики сообщил, что для пассажиров и водителей общественного транспорта вводится обязательное ношение масок.
«С завтрашнего дня пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на общественный транспорт республики», — подчеркнули в ведомстве.
В свою очередь власти Камчатского края приняли постановление, согласно которому прибывающие в регион туристы должны будут с 15 июля предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию края.
Иностранцы, прибывшие на Камчатку для работы, должны находиться в изоляции не менее 14 дней со дня прибытия и самостоятельно оплачивать изоляцию. Кроме того, вахтовики, прибывшие для работы в рыбохозяйственных и горнодобывающих организациях, должны пройти вакцинацию от COVID-19.