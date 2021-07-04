Максимум с 2 января: в России выявлено более 25 тыс. новых случаев коронавируса

В России за последние сутки было выявлено 25 142 новых случая коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (7 624), Московской области (2 696) и Санкт-Петербурге (1 784). При этом в столице за сутки были госпитализированы 1 548 человек. За минувшие 24 часа в стране выздоровели 15 484 человека с коронавирусом, скончались 663 пациента. На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки о введении новых ограничений объявили власти Чечни и Камчатского края.

В России за последние сутки было выявлено 25 142 новых случая коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (7 624), Московской области (2 696) и Санкт-Петербурге (1 784).

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в столице госпитализированы 1 548 человек.

«На ИВЛ находятся 732 человека», — уточнили в штабе.

За минувшие 24 часа в стране выздоровели 15 484 человека с коронавирусом, скончались 663 пациента.

Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 5 610 941 случай COVID-19, за всё время выздоровели 5 068 901 пациент. От осложнений на фоне коронавируса и сопутствующих заболеваний умерли 137 925 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 151,8 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица «заново переживает эпидемию» коронавирусной инфекции из-за нового штамма SARS-CoV-2, впервые выявленного в Индии и позднее получившего наименование «дельта». Как пояснял мэр в конце июня, изначальным, «уханьским» штаммом, в городе на тот момент болели максимум 5% пациентов. Если бы не новая мутация, город бы уже вышел из пандемии, так как 60% москвичей либо переболели, либо вакцинировались, что обеспечивало необходимый коллективный иммунитет.

Также по теме «Хорошие обороты»: Собянин рассказал о ходе вакцинации в Москве Уже более 2,7 млн человек сделали хотя бы первую прививку от COVID-19 в Москве, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам,...

«Но новый штамм, конечно, совсем другой. Если раньше недели две инкубационный период шёл, пока человек заболевал, сидел дома, смотрел сатурацию, температуру, и только потом начинала болезнь развиваться, то сегодня это происходит буквально за считаные дни — до пяти дней. И количество антител, которое требуется для защиты от индийского штамма, — их нужно в два раза больше по сравнению с уханьским штаммом», — пояснял мэр.

В свою очередь пульмонолог Алексей Никишенков в разговоре с ТАСС заявил, что заболевание штаммом «дельта» может вызывать расстройство желудочно-кишечного тракта. По его словам, на такой симптом в последнее время стали жаловаться многие россияне, у которых был подтверждён COVID-19.

«Могу отметить, что в последнее время, после того, как стал распространяться штамм «дельта», коронавирусные пациенты всё чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно — кашель, слабость, миалгия (боль в мышцах)», — рассказал он.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что общее число сделавших хотя бы первую прививку от коронавируса в Москве превысило 2,7 млн человек. Градоначальник уточнил, что ежедневно защиту от вируса получают 60—70 тыс. человек, и поблагодарил горожан за ответственное отношение к своему здоровью.

В свою очередь в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга сообщили, что число жителей, привившихся хотя бы одним компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, превысило 945 тыс. человек. Там уточнили, что два компонента вакцины получили 722 тыс. граждан. В частности, в пятницу, 2 июля, были вакцинированы более 20 тыс. человек, вторым компонентом привились более 5 тыс.

«Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 1 790 332 комплекта», — говорится в сообщении.

AFP

© KIRILL KUDRYAVTSEV

Тем временем российские регионы продолжают принимать решения об ужесточении ограничительных мер, исходя из эпидемиологической обстановки.

Так, в Чечне оперативный штаб по коронавирусу принял решение об ограничении заполняемости мечетей и храмов до 50%, а также обязательном ношении масок для прихожан.

«С 4 июля наполняемость мечетей будет сведена до 50% и попасть внутрь можно будет только в масках и с предъявлением сертификата о вакцинации», — подчеркнула руководитель Роспотребнадзора по Чечне Рита Термулаева.

Кроме того, Минтранс республики сообщил, что для пассажиров и водителей общественного транспорта вводится обязательное ношение масок.

«С завтрашнего дня пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на общественный транспорт республики», — подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь власти Камчатского края приняли постановление, согласно которому прибывающие в регион туристы должны будут с 15 июля предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию края.

Иностранцы, прибывшие на Камчатку для работы, должны находиться в изоляции не менее 14 дней со дня прибытия и самостоятельно оплачивать изоляцию. Кроме того, вахтовики, прибывшие для работы в рыбохозяйственных и горнодобывающих организациях, должны пройти вакцинацию от COVID-19.