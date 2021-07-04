Назван один из симптомов штамма COVID-19 «дельта»
«Могу отметить, что в последнее время, после того, как стал распространяться штамм «Дельта», коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе», — цитирует ТАСС Никишенкова.
Наличие подобных симптомов подтвердил врач-иммунолог Владимир Болибок.
Также говорится о том, что симптомы, характерные для прежних штаммов, актуальны и для штамма «дельта».
Ранее стало известно, что штамм «дельта» вытеснил в Москве все остальные разновидности COVID-19.