В общественном транспорте Чечни вводится масочный режим

Министерство транспорта и связи Чечни сообщило, что для пассажиров и водителей общественного транспорта в республике вводится обязательное ношение масок в связи с распространением коронавируса.

«С завтрашнего дня пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на общественный транспорт республики. Ношение защитных масок в рабочее время строго обязательно и для всех водителей общественного транспорта», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Министерство отметило, что число случаев коронавирусной инфекции стремительно растёт, для противодействия её распространению Роспотребнадзором республики вводятся дополнительные меры.

Чечня — один из первых российских регионов, который отменил масочный режим, это произошло в феврале 2021 года.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Москва, Московская область, Чечня, Белгородская и Тюменская области являются лидирующими по темпам вакцинации от коронавируса регионами России.