Мурашко назвал лидирующие по вакцинации регионы России

Москва, Московская область, Чечня, Белгородская и Тюменская области являются лидирующими по темпам вакцинации от коронавируса регионами России. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Регионами-лидерами являются Чеченская Республика, Московская область, Белгородская область, Москва, Тюменская область и ряд других», — цитирует ТАСС Мурашко. По его словам, с 16 июня наблюдается заметное увеличение удельного темпа вакцинации. Он особо выделил Москву, Московскую область и Башкортостан. Ранее Мурашко настоятельно рекомендовал привившимся от коронавируса россиянам соблюдать все защитные меры до завершения формирования иммунитета.