Мурашко назвал лидирующие по вакцинации регионы России

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Москва, Московская область, Чечня, Белгородская и Тюменская области являются лидирующими по темпам вакцинации от коронавируса регионами России. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко назвал лидирующие по вакцинации регионы России
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«Регионами-лидерами являются Чеченская Республика, Московская область, Белгородская область, Москва, Тюменская область и ряд других», — цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, с 16 июня наблюдается заметное увеличение удельного темпа вакцинации.

Он особо выделил Москву, Московскую область и Башкортостан.

Ранее Мурашко настоятельно рекомендовал привившимся от коронавируса россиянам соблюдать все защитные меры до завершения формирования иммунитета.

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