Мурашко назвал лидирующие по вакцинации регионы России
- globallookpress.com
«Регионами-лидерами являются Чеченская Республика, Московская область, Белгородская область, Москва, Тюменская область и ряд других», — цитирует ТАСС Мурашко.
По его словам, с 16 июня наблюдается заметное увеличение удельного темпа вакцинации.
Он особо выделил Москву, Московскую область и Башкортостан.
Ранее Мурашко настоятельно рекомендовал привившимся от коронавируса россиянам соблюдать все защитные меры до завершения формирования иммунитета.