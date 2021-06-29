Мурашко рекомендовал привитым от COVID-19 носить маску до формирования иммунитета
- РИА Новости
«Мы настоятельно рекомендуем гражданам, прошедшим вакцинацию, до завершения формирования иммунитета строго соблюдать все защитные меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать мест массового скопления людей», — цитирует РИА Новости Мурашко.
По его словам, это важно для эффективной выработки иммунитета.
В пресс-службе Минздрава отметили, что иммунитет формируется в течение 21 дня после введения второго компонента.
Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.