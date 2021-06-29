Мурашко рекомендовал привитым от COVID-19 носить маску до формирования иммунитета

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко настоятельно рекомендует привившимся от коронавируса россиянам соблюдать все защитные меры до завершения формирования иммунитета.

«Мы настоятельно рекомендуем гражданам, прошедшим вакцинацию, до завершения формирования иммунитета строго соблюдать все защитные меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать мест массового скопления людей», — цитирует РИА Новости Мурашко.

По его словам, это важно для эффективной выработки иммунитета.

В пресс-службе Минздрава отметили, что иммунитет формируется в течение 21 дня после введения второго компонента.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.