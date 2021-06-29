Гинцбург заявил о необходимости вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Гинцбург заявил о необходимости вакцинации от COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«В определённом проценте случаев, который, по всей видимости, будет постоянно увеличиваться, этот процент тяжёлых летальных случаев может исчисляться уже не 1—2%, а порядка 5—10%. Поэтому вакцинация совершенно необходима как профилактическое средство от этого заболевания, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы погасить эпидемический процесс и выработать коллективный иммунитет», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

Ранее стало известно, что в России за сутки зафиксировано 652 случая смерти пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 — это максимальный суточный показатель за время пандемии.

Согласно данным на 29 июня, в России за 24 часа зарегистрировали 20 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 493 557 случаев COVID-19.

Ранее, как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить