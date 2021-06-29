В России зафиксирован суточный антирекорд по случаям смерти от COVID-19
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- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
«Зафиксировано 652 летальных исхода», — заявили в оперштабе.
Общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в России достигло 134 545.
Накануне умерли 611 пациентов.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о снижении смертности от коронавирусной инфекции среди лиц старше 60 лет.
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.