В России зафиксирован суточный антирекорд по случаям смерти от COVID-19

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В России за сутки зафиксировано 652 случая смерти пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 — это максимальный суточный показатель за время пандемии.
В России зафиксирован суточный антирекорд по случаям смерти от COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

«Зафиксировано 652 летальных исхода», — заявили в оперштабе.

Общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в России достигло 134 545.

Накануне умерли 611 пациентов.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о снижении смертности от коронавирусной инфекции среди лиц старше 60 лет.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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