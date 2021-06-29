В России зафиксирован суточный антирекорд по случаям смерти от COVID-19

В России за сутки зафиксировано 652 случая смерти пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 — это максимальный суточный показатель за время пандемии.

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РИА Новости