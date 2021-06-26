Мурашко заявил о снижении смертности от COVID-19 среди лиц старше 60 лет

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о снижении смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 среди лиц старше 60 лет.

«Важный уже результат вакцинации. Мы делали акцент, как многие страны, на начальном этапе вакцинации на людях старше 60. Сегодня мы видим в статистике, что заболеваемость и смертность среди лиц старше 60 лет значительно снизились», — цитирует его РИА Новости.

Глава Минздрава добавил, что вакцинация работает на сохранение здоровья и коллективную безопасность.

Ранее Мурашко назвал число вакцинированных первым компонентом вакцины от COVID-19 в стране.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку.