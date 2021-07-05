«Только вакцинация позволит остановить пандемию»: эксперты разъяснили рекомендации Минздрава по прививкам от COVID-19

Вакцинация от коронавируса позволит сформировать коллективный иммунитет и вернуться к привычному образу жизни без ограничений, заявил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Между тем директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян подчеркнул, что прививки безопасны для беременных и помогут избежать тяжёлых последствий, которые могут возникнуть в случае заболевания COVID-19. Ранее Минздрав утвердил методические рекомендации, направленные на обеспечение безопасности и эффективности вакцинации от COVID-19.

Вакцинация — единственный эффективный способ предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил исполняющий обязанности директора ФГБУ НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

«Сегодня мы понимаем, что в зависимости от эпидемической ситуации могут применяться разные сценарии. Например, в случае сложной эпидемической ситуации регионы могут принять решение о вакцинации определённых отдельных категорий населения, а в случае, если эта ситуация стабильная, вот те меры, к которым мы фактически привыкли, адаптировались к ним — по предупреждению распространения на индивидуальном уровне, — они работают и будут сохраняться», — сказал Лиознов.

Специалист также заметил, что те, кто привился от COVID-19, всё равно должны соблюдать противоэпидемические меры, такие как масочный режим и социальная дистанция.

«Очень редкие вакцинные препараты дают 100%-ную эффективность, поэтому практически у привитых, у некоторых из них, остаётся возможность заболеть, но применение вакцинации позволяет нам предупредить развитие тяжёлых и летальных форм заболевания. У каждого привитого остаётся риск встретиться с возбудителем... Когда мы все привьёмся, добьёмся хороших показателей, то сможем жить по-другому», — добавил он.

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, в свою очередь, отметил, что формирование коллективного иммунитета позволит отказаться от ограничений и вернуться к привычному образу жизни.

«Ситуация сейчас очень сложная, чтобы справиться с пандемией, нужно, чтобы как можно большее количество людей вакцинировалось. Чем быстрее сформируется коллективный иммунитет, тем быстрее мы вернёмся к привычному нам образу жизни», — заметил он.

В качестве примера он привёл Исландию, где уже вакцинировано почти 90% населения и сняты все ограничения, включая масочный режим.

Дмитрий Лиознов, Владимир Дедков, Арег Тотолян — о вакцинации от COVID-19

В свою очередь, директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов пояснил, что если после прохождения вакцинации человек решил сделать тест на антитела, а их показатель не определяется, то через шесть месяцев нужно привиться повторно «с возможной заменой вакцинного препарата».

«Если после повторной вакцинации антитела также не определяются, необходимо обратиться к врачу для проведения всестороннего обследования», — сказал Хаитов, заметив, что для ревакцинации возможно использование всех зарегистрированных в РФ препаратов.

Специалист также призвал не бояться менять вакцины при появлении «серьёзных нежелательных реакций» в ходе первой вакцинации.

«Бояться смены вакцины не нужно, мы же прививаемся каждый год разными вакцинами от гриппа», — сказал он.

Вакцинация от COVID-19 ничем не отличается от прививок против гриппа, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина. По её словам, вакцинируемого также осмотрит врач, который измерит температуру тела, уровень артериального давления и пульса, сатурацию кислорода в крови. Вдобавок медицинский специалист расскажет о возможных реакциях на прививку.

«Сразу после вакцинации в течение 30 минут целесообразно находиться рядом с кабинетом врача — это оправданно, вы должны убедиться, что всё хорошо», — пояснила она.

Драпкина отметила, что появление новых штаммов COVID-19 привело к «утяжелению» клинической картины у лиц молодого возраста — появляются осложнения, возникает одышка, поражаются лёгкие.

Говоря об уровне антител, необходимом для защиты от коронавируса, она подчеркнула, что окончательных данных на этот счёт до сих пор нет.

«Антитела, которые выработались на изначальный штамм, могут не среагировать должным образом на новый штамм коронавируса. Поэтому так важно в условиях пандемии вакцинироваться вне зависимости от уровня и количества антител», — сказала Драпкина.

При этом заместитель директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков подчеркнул, что иммунитет к COVID-19 у человека в среднем сохраняется в течение шести месяцев.

«Об этом говорят исследования, которые проводились за рубежом, которые проводились нашими учёными. Поэтому рекомендации ВОЗ таковы, что для более эффективной борьбы с эпидемией, как сейчас у нас происходит, необходимо прививаться и привитым, и не переболевшим, и переболевшим, но не привитым, и привитым и переболевшим — вне зависимости от категории после последнего события надо отсчитать шесть месяцев и привиться. Это период, когда вакцинация происходит по эпидпоказателям, как сейчас», — заявил он.

По его мнению, когда вакцинация от COVID-19 войдёт в плановый режим, то прививаться будет необходимо раз в год.

Александр Горелов, Муса Хаитов, Оксана Драпкина — о вакцинации от COVID-19

Противопоказания и вопросы отдельных категорий лиц

Как заявил директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов, возможность медицинского отвода от вакцинации должен определять лечащий врач. К основным противопоказаниям относятся: возраст до 18 лет, тяжёлые формы аллергических заболеваний, период грудного вскармливания, а при первичном иммунодефиците вакцинация проводится только после консультации с лечащим врачом.

«Если есть такие противопоказания, человеку ни в коем случае нельзя вакцинироваться. В этом случае ему даётся справка о наличии противопоказаний. При острых инфекционных и неинфекционных хронических и онкологических заболеваниях в стадии обострения прививку от коронавируса делают только после выздоровления или ремиссии», — пояснил Хаитов.

В то же время директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что можно с уверенностью говорить о необходимости вакцинации от COVID-19 беременных.

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«Сегодня мы уже можем с уверенностью говорить о безопасности вакцинации беременных. В мире накоплено на сегодняшний день достаточно данных о влиянии вакцинации на плод, поэтому иммунизация будущих мам, именно своевременная — это надёжная возможность защитить как мать, так и ребёнка от тяжёлых последствий коронавирусной инфекции вплоть до выкидышей», — отметил специалист.

В свою очередь, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина заверила, что вакцины от COVID-19 не влияют на репродуктивную систему человека.

«Вакцинация не влияет на репродуктивное здоровье, поскольку вакцина не содержит живого вируса. Наоборот, очень важно защитить репродуктивную систему именно вакциной от пагубного и вредного действия вируса», — заявила она.

2 июля Министерство здравоохранения утвердило временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». Документ направлен на обеспечение эффективности и безопасности вакцинации против COVID-19 взрослого населения, а также обеспечение достоверности учёта проведённой прививочной кампании.

«Методические рекомендации направлены в регионы для организации работы по вакцинации населения. В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших», — сообщали в пресс-службе министерства.