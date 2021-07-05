Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых
«Протоколы лечения те же самые», — приводит РИА Новости ответ Тимакова на вопрос, как лечить коронавирус у привитых, если человек всё же заболел.
Он уточнил, что у тех, кто привит, в случае заболевания коронавирусом симптомы в целом не отличаются, но они меньше выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей, а прогноз при лечении более благоприятный.
Ранее в Минздраве России дали рекомендации по вакцинации переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.