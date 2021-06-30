В Минздраве дали рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19

В Минздраве России дали рекомендации по вакцинации переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Вакцинацию переболевших и повторную вакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата», — приводит РИА Новости сообщение.

Согласно данным на 30 июня, в России за сутки зарегистрировали 21 042 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 514 599 случаев COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.