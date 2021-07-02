В Минздраве рассказали о росте антител после вакцинации «Спутником Лайт»

Минздрав России рассказал подробности о росте антител после вакцинации препаратом от коронавируса «Спутник Лайт».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации ведомства, рост антител после применения данной вакцины отмечается на десятый день у лиц с предшествующим иммунитетом.

«У лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу отмечен выраженный рост титра антител на десятый день после вакцинации, что может указывать на возможность применения препарата для вакцинации ранее переболевших COVID-19 после снижения титра антител с целью предотвращения повторных случаев заболевания», — говорится в документе.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столица получила уже более 500 тыс. доз однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

28 июня врач-инфекционист, заведующая приёмным отделением инфекционной службы ГКБ №40 (Свердловская область) Юлия Москалёва дала в беседе с URA.RU советы по вакцинации онкобольных.