В Минздраве рассказали о росте антител после вакцинации «Спутником Лайт»

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Минздрав России рассказал подробности о росте антител после вакцинации препаратом от коронавируса «Спутник Лайт».
В Минздраве рассказали о росте антител после вакцинации «Спутником Лайт»
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации ведомства, рост антител после применения данной вакцины отмечается на десятый день у лиц с предшествующим иммунитетом.

«У лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу отмечен выраженный рост титра антител на десятый день после вакцинации, что может указывать на возможность применения препарата для вакцинации ранее переболевших COVID-19 после снижения титра антител с целью предотвращения повторных случаев заболевания», — говорится в документе.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столица получила уже более 500 тыс. доз однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

28 июня врач-инфекционист, заведующая приёмным отделением инфекционной службы ГКБ №40 (Свердловская область) Юлия Москалёва дала в беседе с URA.RU советы по вакцинации онкобольных.

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