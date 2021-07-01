Москва получила уже более 500 тысяч доз «Спутника Лайт»
- РИА Новости
«Мы закупим не менее 750 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», из которых получили уже более 500 тыс. доз. Она будет применяться для вакцинации трудовых мигрантов, а также для повторной вакцинации горожан, которые сделали прививку более полугода назад», — цитирует её РИА Новости.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые серии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» выпущены в гражданский оборот.
18 июня телеканал «360» сообщал, что прививку от коронавируса в многофункциональных центрах Московской области сделали более 27 тыс. человек за четыре месяца. Вакцинация проходит в мобильных и стационарных пунктах.