Москва получила уже более 500 тысяч доз «Спутника Лайт»

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столица получила уже более 500 тыс. доз однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».
Москва получила уже более 500 тысяч доз «Спутника Лайт»
  • РИА Новости

«Мы закупим не менее 750 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», из которых получили уже более 500 тыс. доз. Она будет применяться для вакцинации трудовых мигрантов, а также для повторной вакцинации горожан, которые сделали прививку более полугода назад»,  — цитирует её РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые серии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» выпущены в гражданский оборот.

18 июня телеканал «360» сообщал, что прививку от коронавируса в многофункциональных центрах Московской области сделали более 27 тыс. человек за четыре месяца. Вакцинация проходит в мобильных и стационарных пунктах.

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