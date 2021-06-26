Первые серии вакцины «Спутник Лайт» вышли в гражданский оборот

Первые серии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» выпущены в гражданский оборот, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Вчера завершён этап контроля, и первые серии «Спутника Лайт» вышли с производства в гражданский оборот», — приводит ТАСС слова Мурашко.

По его словам, до конца июня планируется поступление около 2,5 млн доз вакцины в гражданский оборот.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении вакцинироваться препаратом «Спутник Лайт» в ближайшее время.