Первые серии вакцины «Спутник Лайт» вышли в гражданский оборот

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Первые серии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» выпущены в гражданский оборот, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Первые серии вакцины «Спутник Лайт» вышли в гражданский оборот
  • © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
  • РИА Новости

«Вчера завершён этап контроля, и первые серии «Спутника Лайт» вышли с производства в гражданский оборот», — приводит ТАСС слова Мурашко.

По его словам, до конца июня планируется поступление около 2,5 млн доз вакцины в гражданский оборот.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении вакцинироваться препаратом «Спутник Лайт» в ближайшее время.

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