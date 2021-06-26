Первые серии вакцины «Спутник Лайт» вышли в гражданский оборот
- © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
- РИА Новости
«Вчера завершён этап контроля, и первые серии «Спутника Лайт» вышли с производства в гражданский оборот», — приводит ТАСС слова Мурашко.
По его словам, до конца июня планируется поступление около 2,5 млн доз вакцины в гражданский оборот.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении вакцинироваться препаратом «Спутник Лайт» в ближайшее время.