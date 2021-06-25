Песков заявил о намерении вакцинироваться «Спутником Лайт»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении вакцинироваться препаратом «Спутник Лайт» в ближайшее время.
Песков заявил о намерении вакцинироваться «Спутником Лайт»
  • РИА Новости

По его словам, он намерен прививаться, несмотря на то что у него наблюдается Т-клеточный иммунитет.

«Я пока не поставил (прививку. — RT), потому что у меня очень высокие антитела. И у меня Т-клеточный иммунитет. Но вы видите, что у нас новые рекомендации врачей... Поэтому, а также исходя из того, что с прививкой просто логистически будет гораздо легче дальше жить и работать, я, наверное, в ближайшую неделю планирую сделать «Спутник Лайт» — этот однофазный», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минздрав России заявил, что вакцины против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими. 

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