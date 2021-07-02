В Минздраве высказались о вакцинации от COVID-19 при беременности

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В Минздраве России высказались о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 при беременности.
В Минздраве высказались о вакцинации от COVID-19 при беременности
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, во временных методических рекомендациях ведомства о вакцинации населения от COVID-19 говорится, что применять вакцину «Спутник V» при беременности следует в тех случаях, когда «ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода».

«То есть целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжёлого течения COVID-19 с 22 недель беременности», — сообщает Минздрав.

Ранее Министерство здравоохранения России заявило, что снимаются противопоказания для вакцинации беременных от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом «Спутник V».

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