В Минздраве высказались о вакцинации от COVID-19 при беременности
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, во временных методических рекомендациях ведомства о вакцинации населения от COVID-19 говорится, что применять вакцину «Спутник V» при беременности следует в тех случаях, когда «ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода».
«То есть целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжёлого течения COVID-19 с 22 недель беременности», — сообщает Минздрав.
Ранее Министерство здравоохранения России заявило, что снимаются противопоказания для вакцинации беременных от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом «Спутник V».