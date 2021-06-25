В России разрешили прививать «Спутником V» беременных

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Министерство здравоохранения России заявило, что снимаются противопоказания для вакцинации беременных от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом «Спутник V».
В России разрешили прививать «Спутником V» беременных
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета правительства России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Сегодня с учётом результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде экспертами принято решение о снятии противопоказаний для  применения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V». — RT) у беременных», — сказал он.

По его словам, таким образом, открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжёлого течения заболевания COVID-19.

Он рассказал, что «среди беременных COVID-19 встречается, встречаются в том числе тяжёлые формы течения» заболевания.

«Вот это изменение сегодня произошло в регуляторной практике», — объяснил Мурашко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в стране.

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